قاض أميركي يرفض دعوى «علي بابا» ضد شركة في دبي

رفض قاض أميركي بمحكمة في نيويورك أمس، دعوى انتهاك العلامة التجارية المقامة من مجموعة «علي بابا» الصينية القابضة ضد شركة في دبي تتخصص في العملات الافتراضية، وتحمل اسم «علي بابا» أيضاً، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وكانت المجموعة الصينية المتخصصة في تقديم الخدمات التجارية المتنوعة، بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية وتجارة الجملة والتجزئة وسداد الفواتير، عبر الإنترنت، ويقع مقرها في مدينة هانغتشو، قد رفعت دعوى مطلع الشهر الماضي أمام المحكمة الأميركية الجزئية في مانهاتن بنيويورك ضد شركة «علي بابا» في دبي، تدعي فيها أن تعمد الأخيرة لاستخدام نفس الاسم التجاري في إجراء معاملات تجارية عبر الإنترنت في أميركا من شأنه أن يسبب الارتباك بين العملاء الأميركيين، وبالتالي يضر بالمصالح التجارية للمجموعة في أميركا.

وطالبت المجموعة الصينية في دعواها وقف ما أسمته بالانتهاكات من جانب شركة «علي بابا» في دبي، فضلاً عن فرض عقوبة على الشركة وإلزامها بسداد تعويض للمجموعة عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك.

وأصدرت بالفعل قاضية بالمحكمة الأميركية الجزئية الشهر الماضي أمر تقييد مؤقتا يطلب من «علي بابا» في دبي تقديم دفوع ببراءتها من هذا الاتهام، إلا أن القاضي بول أويتكن، الذي نظر الدعوى، رفض الدعوى كما أمر بإسقاط أمر التقييد المؤقت.

واستند أويتكن في قراره إلى أن المحكمة لم تستطع تكوين «احتمالية منطقية» تفيد بأن المواقع الشبكية التابعة لـ«علي بابا» في دبي قد استخدمت لممارسة أعمال تجارية مع عملاء في أميركا. وبالتالي، لم تستطع المحكمة أن تقيم اختصاصاً قضائياً في الدعوى. وأضاف أن الضرر الذي لحق بسمعة وأعمال «علي بابا» الصينية جراء التشابه في اسمها التجاري مع اسم شركة العملات المشفرة في دبي يمكن أن يجري في السوق الأصلي للمجموعة، وهو الصين.