غوغل وفيتبيت تطوران أجهزة لياقة بدنية

ذكرت شركة «إكونوميك تايم» أن شركتي غوغل وفيتبيت تعاونتا لتحسين طريقة تعقب أجهزة تتبع اللياقة البدنية لبيانات المستخدمين الصحية، إذ أعلنت فيتبيت عن دمج تكنولوجيات غوغل للرعاية الصحية بأجهزتها، لتقديم البيانات الصحية مباشرة إلى أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية التي يستخدمها الأطباء والمستشفيات.

ووفقا لموقع Phonearena الهندي، فإن الهدف النهائي من هذا التعاون هو تزويد الأطباء بمعلومات أكثر شمولاً عن مرضاهم، حتى يتمكنوا من الحصول على رعاية شخصية مخصصة لتلبية احتياجاتهم، كما أن التدفق المستمر للبيانات الصحية من شأنه أن يساعد الأطباء أيضاً في تحديد صعوبة تشخيص الأمراض والاستجابة لذلك، حسبما تأمل الشركات.

وقال جيمس بارك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيتبيت: «إن العمل مع غوغل يتيح لنا فرصة لتغيير كيفية توسيع نطاق أعمالنا، مما يسمح لنا بالوصول إلى المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أسرع، مع تعزيز التجربة التي نقدمها لمستخدمينا ونظام الرعاية الصحية، فهذا التعاون سيسرع وتيرة الابتكار لتحديد الجيل القادم من الرعاية الصحية والأجهزة القابلة للارتداء».