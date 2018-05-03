شركة تكشف عن معدات إنقاذ مبتكرة للطائرات في معرض بدبي

تعتبر الطائرات التي تنحرف أو تتعرَّض لضرر على مدرج الطيران أو مقطورات الأمتعة والحاويات المعيبة من مشكلات عمليات التشغيل في أي مطار وتتسبب أيضاً في تأخر الرحلات الجوية وارتفاع التكاليف، وهو ما دفع شركة «KNOTT» وممثليها في الشرق الأوسط «con-act» إلى الاتجاه لعرض مُعدّات إنقاذ وتصاميم قوية لمقطورات وحاويات الأمتعة في المطار مُخَصصة لمعدات الدَّعم الأرضي بالمطار على المنصة 4310، وذلك خلال معرض مطار دبي 2018 في الفترة بين السابع والتاسع من مايو 2018.

وبصفتها تضم خبراء في حلول النقل بالمطار، توفر «con-act» مع الشركاء عربات إنقاذ مبتكرة وفريدة من نوعها على مستوى العالم ومعدات إنقاذ لإزالة الطائرات المعيبة بسرعة لضمان استعداد موظفي المطار لحالات الطوارئ.

وتوفر الشركة عربة إنقاذ تستوعب أحمالاً تصل إلى 100 طن. بالإضافة إلى أنه ليس من الضروري المرور فوق سطح منحدر مائل لأن منصة العربة يُمكِن خفضها حتى تتساطح تماماً مع مستوى الأرض.

وتتيح العربة نقل الطائرات التالفة في أي اتجاه مع تقليل تأثير القوى على جسم الطائرة وإخراج مواد تمهيد الطريق الخاصة بالمدارج والممرات لتخفيف الأحمال. وتوفر منتجات إنقاذ الطائرات مهام وظيفية فعَّالة وسهولة في الاستخدام ومتطلبات خدمية منخفضة.

وتشمل المجموعة مقطورات خاصة لعربات الإنقاذ، ودعم لجسم الطائرة مع أو بدون مقطورة على الطرق الوعرة للطائرات ذات الجسم العريض والنحيل، ومقطورات الأمتعة والحاويات، وأطقم معدات الاستخلاص والربط بالإضافة إلى أكياس الرفع.

وتقدم «Con-act» حلاً جديداً لنقل البضائع الحساسة للحرارة في الشحن الجوي، وهو ما تم تطويره بمعرفة خبراء فنيين. يُمكِن مناولة السلع في درجة حرارة الحاوية التي تتراوح بين -20 درجة مئوية إلى +29 درجة مئوية في المطار.

ومع المناولة الباردة ومقطورات التبريد الجديدة، تضمن سلسلة التبريد الآمنة في الشحن الجوي مكفولة وصول المُنتَجات إلى المكان المقصود بجودة عالية. يبلغ حجم كل مقطورة مبردة 22 متراً مكعباً ويُمكِن تحميلها بسهولة عن طريق الحاويات العادية أو المنصات النقالة أو البضائع المفككة.