«فيسبوك» تسمح للمستخدمين بمسح سجل التصفح

قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ إن شبكة التواصل الاجتماعي تعمل حاليا على تمكين المستخدمين من حذف حساباتهم الخاصة بملفات تعريف الارتباط والبيانات الأخرى التي تتبع أنشطتهم على منصة التواصل الاجتماعي.

وقارن زوكربرغ الخاصية الجديدة بوظيفة «حذف التاريخ» في متصفح الويب، التي تمسح ملفات تعريف الارتباط وتاريخ التصفح الآخر.

وأضاف زوكربرغ: «الفكرة هي أن هناك الكثير من المواقع التي تحتاج إلى ملفات تعريف الارتباط لكي تعمل، لكن يجب أن تكون قادراً على مسح سجل تصفحك وقتما تشاء». وتابع: «نحن نبني نسخة من هذا على فيسبوك أيضاً».