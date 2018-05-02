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وفد رئاسي فلبيني في الكويت لحل أزمة العمالة

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أمس مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو الذي يقوم بزيارة الكويت والوفد المرافق له حيث تم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين بسبب العمالة.

وأكد الجانبان على عمق علاقات الصداقة بين الكويت والفيلبين ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت أخيراً بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وقد تعمقت الأزمة بين البلدين بعد أن قررت الكويت قبل أيام طرد السفير الفلبيني لديها، كما استدعت سفيرها من الفلبين للتشاور ، بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين، وهم يساعدون عاملات فليبينيات على الهرب من مخدوميهم.

  

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