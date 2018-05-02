53 % من المؤسسات تتوقع تعرضها لهجمات إلكترونية

كشفت أبحاث أجرتها «مايم كاست» و«فانسون بورن» أن المؤسسات لا تواجه تهديدات متنوعة وحسب، بل إن حجم وتكرار تلك التهديدات يتزايد بشكل مستمر، متوقعة أن 53% منها تعرضها لهجمات إلكترونية تؤثر سلبياً على أعمالها خلال 2018.

وأعلنت «مايم كاست» عن تحسينات جديدة في خدماتها الموجهة للحماية من التهديدات، والتي تتضمن الحماية من انتحال الشخصية وحماية العناوين الإلكترونية وحماية البريد الإلكتروني الداخلي، وجميعها مصممة لمكافحة التهديدات.

وتتضمن المزايا الجديدة الحماية من انتحال الشخصية في سلسلة التوريد والكشف عن أسماء المواقع المشابهة ودمج التحديثات الآلية الجديدة للاستقصاء إضافة إلى الإمكانات الآلية الجديدة لعلاج الآثار المترتبة على التهديدات.

وأفادت الأبحاث بأن هجمات انتحال الشخصية تستخدم عادة الهندسة الاجتماعية، حيث تصمّم بهدف خداع المستخدمين كالمدراء الماليين والمساعدين التنفيذيين.