الكشف عن أول مصعد أفقي ورأسي خالٍ من الحبال

استعرضت «تيسين كروب»، خلال مشاركتها في «قمة ناطحات السحاب الذكية 2018» في دبي، مصعد «ملتي»، وهو أول نظام مصاعد خالٍ من الحبال يتوقع له أن يحقق نقلة نوعية بقطاع المباني الشاهقة، وتقنية «توين» التي تتيح لمقصورتي مصعد مستقلتين أن تعملا معاً في بئر واحد.

يأتي المصعد الجديد لينهي حقبة امتدت 160 عاماً هيمنت عليها المصاعد القائمة على الحبال، إذ يتوقع له تغيير مفهوم المباني المستقبلية وطريقة تنقل الناس فيها، كما أنه يسخر إمكانات تقنية المحركات الخطيّة لتحريك عدة مقصورات أفقياً ورأسياً في بئر واحد. يمتاز مصعد «ملتي» بالعديد من المزايا، فهو قادر على حمل عدد أكبر من الأشخاص لإيصالهم إلى وجهتهم بسرعة وكفاءة أعلى، وبتصميمه المناسب لكافة المباني على اختلاف ارتفاعها أو أشكالها وبقدرته على التكيف مع مفاهيم حركة المصاعد المختلفة.