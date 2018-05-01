«أمازون» ترسل البشر إلى الفضاء

أطلقت شركة بلو أوريجين التي يملكها جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بنجاح تجربتها الثامنة في اختبار الصواريخ، إذ أطلقت المركبة الفضائية الجديدة «نيو شيبرد» من فان هورن بولاية تكساس، وفى حين تم تصميمها لتحمل ما يصل إلى ستة سائحين فضائيين، إلا أنها كانت غير مأهولة بالنسبة لهذه الرحلة، ولكن تم إرسال دمية على متنها، وهذه التجربة تأتى فى الوقت الذي ترغب فيه إرسال العملاء إلى الفضاء مقابل الأموال.

ونجحت كبسولة «نيو شيبرد» في الانفصال كما هو مخطط لها، على ارتفاع حوالي 47 ميلاً، واستمرت بالارتفاع إلى حوالي 66.5 ميلاً، وهو ما يسمح للشركة بجمع بيانات إضافية.

وعادت كبسولة «شيبرد» الجديدة نفسها إلى الأرض بعد بمساعدة ثلاث مظلات كبيرة.