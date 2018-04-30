تعطل «تيليغرام» في منطقة الشرق الأوسط

قدم المسؤولون عن تطبيق «تيليغرام» اعتذاراً عن توقفه بشكل مفاجئ صباح أمس في الشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدا أن سبب التوقف يرجع إلى وجود مشكلة في أحد الخوادم الخاصة به.

وكتب الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «توجد مشاكل حرارة مرتفعة في أحد خوادم تيليغرام ما يسبب مشاكل في الاتصال لبعض المستخدمين ونعتذر عن ذلك وجار حل المشكلة».

وجاء في بيان «تيليغرام» أن أعمال الإصلاحات مستمرة بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في محيط أمستردام، ما أدى إلى تعطيل تشغيل العديد من الخدمات، موضحاً أنه لا يمكن للمستخدمين حالياً الاتصال عبر التطبيق، في أوروبا، ودول الشرق الأوسط- المغرب العربي والشرق الأوسط، وروسيا ورابطة الدول المستقلة.