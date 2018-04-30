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متحف المستقبل.. مقصد مرتقب للسائحين في دبي

المصدر:
  • تصوير / عيسى البلوشي
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تتواصل الأعمال الإنشائية في مبنى متحف المستقبل في دبي والذي يتوقع أن يكون مقصدا مهما للسائحين خاصة وأنه يقع على مقربة من برج خليفة الأعلى في العالم، وسيضم مختبرات للابتكار في الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل ومتحفاً دائماً لاختراعات المستقبل.

ومن المتوقع أن يصبح المتحف وجهة جذب للسياح والمجموعات المدرسية، فضلا عن أنه يهدف لاختبار قدرات وحدود العقل البشري في تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، وسيعمل على استقطاب الباحثين والمخترعين ومراكز الأبحاث والشركات والممولين تحت سقف واحد.

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