«فيسبوك» تساعد الآباء على تنظيم وقت أطفالهم

طورت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك» أداة جديدة لمساعدة الآباء في تنظيم وقت أطفالهم، وخاصة تحديد الزمن الذي يقضيه أطفالهم في استخدام تطبيق المحادثة الفورية «ماسنجر كيدز»، الذي أطلقته الشركة الأميركية في ديسمبر الماضي، ويستهدف الأطفال الأقل من 12 عاماً.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم»، فإن الخاصية الجديدة التي تسمى «وضع النوم» تتيح للآباء ضبط إعدادات التطبيق لتحديد التوقيتات التي يمكن لأطفالهم استخدامه فيها، والتوقيتات التي لا يمكن استخدامه فيها. يذكر أن «ماسنجر كيدز» هو تطبيق مستقل عن «فيسبوك» الرئيسية، وتطبيق المحادثة الفورية الخاص بها «فيسبوك ماسنجر».