«غوغل أسيستنت» أذكى مساعد رقمي

أظهرت دراسة أن تطبيق المساعد الشخصي الرقمي «غوغل أسيستنت» أذكى من منافسه «أليكسا»، الذي تطوره أمازون للتجارة الإلكترونية للعام الثاني على التوالي، في حين مبيعات جهاز الذكاء الاصطناعي «أمازون إيكو» ما زالت أفضل من منافسها «غوغل هوم».

يذكر أن السماعات الذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة المستخدم والرد على العديد من الأوامر الصوتية. وقد أصدرت شركة التسويق الرقمي «ستون تيمبل» نتائج تقييمها السنوي للسماعات الذكية وتطبيقات المساعد الرقمي، حيث تقوم بتوجيه نحو 5 آلاف سؤال إلى كل جهاز ثم تقوم بتقييم مدى دقة الإجابات.