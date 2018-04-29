استطلاع «البيان الاقتصادي»: عروض واقعية على أسعار السلع قبل رمضان

يتميز شهر رمضان في الإمارات بطرح منافذ البيع الكبرى لعروض ترويجية على أسعار آلاف السلع بنسب تخفيضات قوية تتراوح بين 25% و50%. وينتهز الكثير من المستهلكين فرصة قدوم شهر رمضان لشراء كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية خاصة الأرز والدقيق والزيت والسكر يشترونها بأسعار مخفضة جداً.

وأظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن 55% من مرتادي الموقع الإلكترني وتويتر وفيسبوك يتوقعون إطلاق منافذ البيع لعروض ترويجية واقعية على أسعار السلع قبل شهر رمضان، فيما رأى 45% أن العروض لن تكون واقعية.

وكشف استطلاع البيان الإلكتروني أن 53% من المشاركين أكدوا أن المنافذ ستقدم عروضاً ترويجية واقعية، بينما رأى 47% أن هذه العروض لن تكون كذلك. وكشف استطلاع تويتر أن 56% من المشاركين يتوقعون أن تقدم المنافذ عروضاً ترويجية واقعية، بينما أجاب 44% بغير ذلك، وأظهر استطلاع فيسبوك أن 53% من المرتادين للموقع أكدوا واقعية عروض منافذ البيع، بينما رأى 47% عكس ذلك.

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن شهر رمضان سيشهد عروضاً تخفيضية كبرى على أكثر من 10 آلاف سلعة غالبيتها سلع استراتيجية بنسب تتراوح بين 25% و50%، لافتاً إلى أن هذه العروض تمثل دعماً من المنافذ الكبرى للمستهلكين، علماً بأن قيمة الدعم الذي قدمته المنافذ للسلع خلال رمضان الماضي تراوح بين 250 مليوناً و300 مليون درهم.

فيما يطالب خالد الحوسني، رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، المستهلكين بالتدقيق في سلع التخفيضات الكبرى، لافتاً إلى أن بعض منافذ البيع تطرح هذه التخفيضات بسبب اقتراب موعد انتهاء صلاحية السلعة.