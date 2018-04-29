أكبر طائرة في العالم على وشك الإقلاع

بعد سنوات من التخطيط، توشك أكبر طائرة في العالم على التحليق. وتمتلك طائرة «ستراتولونش» التي يبلغ طول جناحيها 385 قدماً، قمرتين للقيادة و6 محركات. وقالت شبكة «إن بي سي» إن الطائرة تهدف لاستخدامها كطريقة أرخص لإطلاق صواريخ إلى مدار أرضي منخفض. ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت»، فإن الطائرة ستستخدم لإطلاق صاروخ قابل لإعادة الاستخدام أطلق عليه الجليد الأسود وذلك في وقت ما من 2018.

وكان بول ألين، أحد مؤسسي مايكروسوفت مالك شركة «ستراتولونش سيستمز» أعرب لصحيفة «واشنطن بوست» في 2017 عن رغبته في رؤية نظام كامل متكرر الاستخدام، ووجود رحلات أسبوعية، إن لم تكن أكثر، على غرار المطارات. ويؤكد موقع «ترافيل آند ليغر» أن المهمات المأهولة التي تستخدم الطائرة العملاقة في الغالب هي نظرية في الوقت الحاضر، فيما سيقتصر الاستخدام العملي للطائرة على وضع أقمار صناعية في الفضاء. وقد خضع المشروع بالفعل إلى رحلات تجريبية صارمة في ميناء موهافي للطيران والفضاء في موهافي بولاية كاليفورنيا الأميركية.