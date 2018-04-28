أستراليا تواجه أزمة نفايات بعد حظر الصين استيراد المخلّفات

قال وزير بالحكومة الأسترالية أمس إن بلاده تتعرض لضغوط من أجل التعامل على وجه السرعة مع «أزمة» إعادة تدوير النفايات بعد أن حظرت الصين استيراد المخلفات الأجنبية.

وفي حين أن الحظر الذي فرضته الصين في يناير لا يؤثر إلا في نحو 3.5% من المواد القابلة لإعادة التدوير في أستراليا، قال وزير البيئة جوش فريدينبرغ لإذاعة (إيه بي سي) إن الأمر لا يزال «قضية ملحة ومهمة».

وقال فريدينبرغ إن الحظر «أتاح فرصة هائلة لأستراليا» لتوسيع قدرات إعادة التدوير المحلية.

وتنتج أستراليا 64 مليون طن من النفايات كل عام، وتصّدر أكثر من 1.2 مليون طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير إلى الصين.