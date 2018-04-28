6 أشهر من النجاح بين «الإمارات» و«فلاي دبي»

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حققت الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي نجاحاً كبيراً منذ تدشينها قبل 6 أشهر سواء للناقلتين أو للمسافرين الذين استفادوا من زيادة عدد الرحلات وإمكانية الوصول إلى وجهات عالمية بتذكرة سفر واحدة ووصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية ومواصلة السفر بسلاسة عبر دبي.
650
ألف مستفيد من شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي في 6 شهور
40
ألف إجمالي عدد المسافرين الذين استفادوا من الشراكة حتى الآن
141
وجهة تخدمها طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم
97
وجهة تخدمها طيران فلاي دبي منها 80 وجهة لا تخدمها طيران الإمارات
206
محطات عدد وجهات الشبكة الموحدة بين طيران الإمارات وفلاي دبي
104
إجمالي أسطول طيران الإمارات من طائرات ايه 380
271
طائرة عريضة البدن إجمالي أسطول طيران الإمارات
61
طائرة إجمالي أسطول فلاي دبي