6 أشهر من النجاح بين «الإمارات» و«فلاي دبي»

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حققت الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي نجاحاً كبيراً منذ تدشينها قبل 6 أشهر سواء للناقلتين أو للمسافرين الذين استفادوا من زيادة عدد الرحلات وإمكانية الوصول إلى وجهات عالمية بتذكرة سفر واحدة ووصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية ومواصلة السفر بسلاسة عبر دبي.

650

ألف مستفيد من شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي في 6 شهور

40

ألف إجمالي عدد المسافرين الذين استفادوا من الشراكة حتى الآن

141

وجهة تخدمها طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم

97

وجهة تخدمها طيران فلاي دبي منها 80 وجهة لا تخدمها طيران الإمارات

206

محطات عدد وجهات الشبكة الموحدة بين طيران الإمارات وفلاي دبي

104

إجمالي أسطول طيران الإمارات من طائرات ايه 380

271

طائرة عريضة البدن إجمالي أسطول طيران الإمارات

61

طائرة إجمالي أسطول فلاي دبي