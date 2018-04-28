انتقادات لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر مبيدات تضر بالنحل

عقبت شركة «سينجينتا» العاملة في مجال حماية المحاصيل الزراعية على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر ثلاثة مبيدات حشرية، قائلة إن هذه الخطوة يمكن أن تجعل التكتل يتحرك صوب فرض حظر على كل الكيماويات الزراعية تقريباً.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، أمس على حظر كامل للاستخدام الخارجي لثلاث مواد نشطة مستخدمة في المبيدات الحشرية بعدما وجدت مراجعة علمية أنها تضر بالنحل.

وقالت الشركة، ومقرها سويسرا: «لا تعتقد سينجينتا أن القرار هو النتيجة الصحيحة للمزارعين الأوروبيين أو للبيئة».

وقالت الشركة إن الوثيقة «محافظة للغاية وحتى الآن بعيدة كل البعد عن حقيقة الزراعة التي من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى حظر أغلب، إن لم يكن كل، الكيماويات الزراعية، بما في ذلك مثلاً تلك المستخدمة في الزراعة العضوية».