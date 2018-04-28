النجاح الاقتصادي مرتبط بالأداء البيئي المتميز

كشفت شركة «لوريال» نتائج تقريرها المتعلّق بالتقدم الذي أحرزته في عام 2017 ضمن إطار برنامجها المتميز للاستدامة «مشاركة الجمال مع الجميع».

ويأتي التقرير تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأرض، ويظهر نجاح «لوريال» في تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد الابتكارات المستدامة، ومواصلة تطبيق التزامها بالتصدّي لظاهرة التغيّر المناخي.

وقالت ألكساندرا بالت، رئيسة المسؤولية الاجتماعية لدى مجموعة «لوريال»: «في عام 2017، نجحنا مرّة أخرى في تسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين النجاح الاقتصادي وتحقيق أداء بيئي متميّز. ونحن نطمح دوماً إلى التشديد على أن النمو المسؤول يُعد أمراً ممكناً، كما أن الاستدامة تشكل مستقبلاً منشوداً للجميع».