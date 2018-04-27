الشركات الوطنية المُدرجة.. أداء قوي وتوزيعات سخية

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تحتل الشركات الوطنية المدرجة في سوق الأسهم المحلية الصدارة فى المنطقة من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغ إجمالي توزيعات عام 2017، نحو 35.6 مليار درهم موزعة على 78 شركة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين.
أبوظبي
2013 – 17.08 مليار درهم
2014 – 19.54 مليار درهم
2015 – 21.79 مليار درهم
2016 – 21.05 مليار درهم
2017 – 23.18 مليار درهم
دبي
2013 – 7.67 مليار درهم
2014 – 9.55 مليار درهم
2015 – 13.09 مليار درهم
2016 – 12.9 مليار درهم
2017 – 12.44 مليار درهم