ارتفاع حاد في أرباح «فيسبوك» رغم التحديات

أعلن فيسبوك مساء أول من أمس، عن ارتفاع حاد في أرباحه في الربع الأخير مع تحقيق مكاسب في قاعدة مستخدميه، ونمو كبير في عائدات الإعلانات، حيث بدا أن موقع التواصل الاجتماعي لم يتأثر بالجدل المثار حول مسألة الخصوصية.

وقفزت أرباح الربع الأول لعام 2018 بنسبة 63% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع إجمالي الإيرادات 49% إلى 11.97 مليار دولار، وفق ما أعلنه فيسبوك في بيان عن عائداته، التي فاقت توقعات كل المحللين.

وسعى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربيرغ في بيانه الأخير إلى طمأنة المستثمرين بعد فضيحة الكشف عن سرقة معلومات خاصة لملايين من مستخدمي الموقع من قبل مؤسسة للاستشارات السياسية.

وقال البيان «بالرغم من التحديات المهمة التي واجهتنا، فإن مجتمعنا وقطاع عملنا حققا بداية قوية عام 2018».

وأضاف «نحن ننظر بشكل أوسع إلى مسؤوليتنا ونستثمر للتأكد من أن خدماتنا تستخدم بشكل حسن.

وسجل سهم فيسبوك زيادة أكثر من 4.7% ليصل إلى 167.33 دولاراً في التداولات بعد الإعلان عن الأرباح.

وارتفع عدد الذين يستخدمون فيسبوك بشكل شهري بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي إلى 2.2 مليار مستخدم حتى نهاية مارس، بالرغم من مخاوف من انسحاب الناس من الشبكة الاجتماعية.