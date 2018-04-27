مرافق دبي التجاري بالطاقة الشمسية

بدأ مركز دبي التجاري العالمي، في استخدام الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة لتشغيل مرافقه، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية الطموحة في استخدام الطاقة الشمسية والمتجددة، بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء في دبي.

وقد بدأ تنفيذ الخطة انطلاقاً من قاعة الشيخ راشد التي يغطّى سطحها حالياً أكثر من3,000 لوح من ألواح الخلايا الشمسية، التي سرعان ما ستنتشر فوق أسطح القاعات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وتمدّ ألواح الخلايا الشمسية الحالية مرافق المركز المختلفة بنحو ميجاوات بيك في الساعة، وهو ما يخفض الطاقة الكهربائية الحالية المستخدمة في الإنارة والتكييف وغيرها من الاستخدامات على نحو جيد (بنسبة 1,5% من استخدام الطاقة الكهربائية المستخدمة حالياً في مختلف أرجاء المركز)، ومن المتوقع أن تتضاعف مع استكمال تغطية أسطح عدد أكبر من قاعات الفعاليات الأخرى في المستقبل القريب.

كما يدرس مركز دبي التجاري العالمي، إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في مرافقه العديدة، بما في ذلك موقف السيارات متعدد الطوابق الجديد، المطل على شارع السعادة، ويأتي ذلك استمراراً لريادة المركز الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط في صناعة الفعاليات في استخدام الطاقة المتجددة للمساهمة في الحفاظ على البيئة.