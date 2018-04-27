«إل جي» تتوسّع في أنظمة إضاءة السيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية للإلكترونيات أمس أنها تهدف لتصبح رائدة في مجال أنظمة الإضاءة بالسيارات ذاتية القيادة، وذلك من خلال الاستحواذ على شركة زد كيه دبليو النمساوي لأنظمة إضاءات السيارات مقابل 1.1 مليار يورو، ويعد الاستحواذ بنسبة 100% أكبر صفقة استحواذ في شركة إل جي.

ويشار إلى أن شركة إل جي تضم بالفعل أقساماً لتصنيع قطع غيار السيارات مثل أنظمة الملاحة والشاشات الإلكترونية والمصابيح الأمامية.

وقالت إل جي في بيان «من المتوقع أن ينتج عن الدمج الاستراتيجي تعاون يسمح للشركات المندمجة قيادة قطاع الإضاءة العالمي في مكونات السيارات ذاتية القيادة». وتعتزم الشركتان العمل معاً لتطوير حلول ذكية للإضاءة في هذا السوق الناشئة، وتشمل أجهزة استشعار وكاميرات وأنظمة اتصالات.