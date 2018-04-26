الصين تدشن أطول جسر بحري بالعالم في يوليو

عما قريب ستتدفق حركة المرور بين هونغ كونغ وماكاو والصين على جسر يبلغ طوله 55 كيلومتراً، تم بناؤه باستخدام 4 جزر اصطناعية. والذي يُعد أطول جسر بحري في العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «سدني مورننغ هيرالد»، فإن الانتقال بالسيارة من البر الرئيسي للصين إلى مطار هونغ كونغ الدولي وإلى وجهة الكازينوهات في ماكاو لن يستغرق أكثر من 40 دقيقة.

هل تصدق أنك ستستطيع قيادة سيارتك إلى الجزر؟ نعم هذا صحيح، إذ ستتدفق حركة المرور بين هونغ كونغ وماكاو والصين على طول أطول جسر بحري في العالم.

وقد استغرق بناء الجسر 7 سنوات بتكلفة قدرها 20 مليار دولار، وعمد المهندسون إلى إنشاء أربع جزر اصطناعية لدعمه. واستغرق إنشاء كل جزيرة سبعة أشهر فقط، حيث إنها بُنيت من خلال غرز 120 أسطوانة فولاذية (ارتفاع كل منها 22 متراً بعرض 50 متراً) في قاع البحر.

ووصف أحد مصممي هذه التقنية بأنها «أشبه ما تكون بزراعة الأشجار في البحر، بحيث تكون الجزر ضاربة في العمق».

ومن المتوقع افتتاح جسر هونغ كونغ - تشوهاي - ماكاو رسمياً في الأول من يوليو، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين لإعادة هونغ كونغ إلى الصين بعد 100 عام من الحكم البريطاني. وقد تم بناء الجسر ليصمد لمدة 120 عاماً مقبلة.