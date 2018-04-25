فلاي دبي.. خدمات مبتكرة للعملاء

حظيت شركة «فلاي دبي» بمشاركة متميزة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي «الملتقى 2018» والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 وحتى 25 أبريل الجاري، حيث عرضت الناقلة أمام الزوار العديد من الخدمات والبرامج المبتكرة التي تتيحها للعملاء ومنها برنامج «OPEN» للمكافآت والذي أطلقته قبل ستة شهور وحقق نجاحاً كبيراً في مختلف أسواق المنطقة بفضل المزايا والشراكات التي يعرضها للعملاء من أعضاء البرنامج.

كما عرضت الناقلة قسم «عطلات فلاي دبي» لتسليط الضوء على الطرح للسفر المهنيين التجاريين ضمن أحدث منتجاتها التي توفر للعملاء خيارات متنوعة للسفر والترفيه. وسيكون قسم العطلات هو ذراع تنظيم الرحلات في الناقلة بهدف تبسيط السفر وتوفير خيارات أوسع للعملاء من خلال باقات العطلات التي تشمل رحلات الطيران والفنادق والخدمات الإضافية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن «فلاي دبي» تمكنت انطلاقا من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة.ومنذ إطلاق عملياتها في يونيو من العام 2009 التزمت «فلاي دبي» باستراتيجتها في إزالة الحواجز أمام السفر وتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة وتعزيز الربط بين مختلف الثقافات عبر شبكة وجهاتها المتنامية.