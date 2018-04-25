إيرباص تكمل رحلة تجريبية لإحدى طائراتها

أعلنت شركة إيرباص إكمال أولى طائرات، من عائلة A350 XWB ذات المدى التشغيلي الطويل، رحلتها الاختبارية الأولى. وتقدم أحدث طائرات A350 XWB، التي تشهد معدلات طلب كبيرة ومدى طيران طويل بدرجة غير مسبوقة بالمقارنة مع أي طائرة تجارية أخرى، وستدخل الخدمة مع الخطوط الجوية السنغافورية، المشغل الأول لهذا الطراز عالمياً، خلال النصف الثاني من عام 2018.

وأكملت الطائرة المزوّدة بمحركات رولز رويس Trent XWB رحلة اختبارية قصيرة للتصديق على التعديلات الخاصة بهذا الطراز مقارنة بمعايير طائرة A350-900 المعتمدة، ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز من قدرات الطائرة المتعلقة بالمدى التشغيلي الطويل ليصل إلى 9700 ميل بحري. وتشتمل التعديلات نظام وقود معدلاً والذي يزيد من القدرة الاستيعابية للوقود إلى 24 ألف لتر دون الحاجة إلى خزانات وقود إضافية. كما تقيس المرحلة الاختبارية لهذه الطائرة العديد من التحسينات في الديناميكية الهوائية.