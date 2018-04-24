النوبة القلبية تتصدر مطالبات التأمين

كشفت بيانات «زيوريخ إنترناشيونال لايف ليميتد» بشأن مطالبات التأمين التي امتدت من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2017 في منطقة الشرق الأوسط، أن 80% من الذين تقدموا بمطالبات تأمينية هم ما دون عمر الستين عاماً وأغلبهم يعانون النوبات القلبية.

كما تبيّن بيانات زيوريخ أن خبرتها المكتسبة من المطالبات تتوافق مع الأسباب الرئيسة للوفاة المبكرة والأمراض الخطيرة في المنطقة. وقال روهان تشيتال، رئيس ضامني التأمين لدى الشركة: «منذ البدء بنشر إحصاءات المطالبات التأمينية في 2011، شهدنا زيادة مطردة في المطالبات المتعلقة بالأمراض الخطيرة، وهو ما يعكس التحول الديموغرافي على المستوى الصحي في المنطقة مع تزايد انتشار أمراض القلب».