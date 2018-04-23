«ليلة تحت الماء» في المالديف بـ50 ألف دولار

يحتضن منتجع «كونراد رانغالي آيلاند المالديف» في جزر المالديف، أول «فيلات» من نوعها تحت الماء في المنطقة. وعندما يتم افتتاحها في وقت لاحق من العام فإن «ماروكا»، التي تعني «المرجان» في اللغة المحلية، سيكلف بناؤها 15 مليون دولار، غير أن تجربة النوم على عمق 16.4 قدم تحت الماء يمكن أن تكون لك مقابل سعر يبدأ من 50 ألف دولار لليلة الواحدة ما عدا الضرائب، بحسب تقرير نشرته «بلومبرغ بيرسوتس».

ويصف المهندس أحمد سليم «ماروكا» بأنها تجربة فريدة لا تتوافر في أي مكان آخر في العالم. وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من الأسرة المعلقة تحت مستوى سطح الماء مسورة بأنفاق زجاجية وتحيط بها الأسماك الاستوائية، فإن جل اهتمام سليم انصب على خلق تجربة كاملة أكثر من تصميم غرفة واحدة مميزة.

ولهذا، يتم نقل الضيوف الذين يحجزون الفيلا إلى رصيف المراكب الصغيرة الخاص على متن طائرة مائية، ومن هناك يستقلون قارباً سريعاً يبقى تحت تصرفهم طيلة مدة إقامتهم.

أما الجناح نفسه فهو معزول عن الفيلات الشاطئية التابعة لـ«كونراد» والفيلات الواقعة فوق سطح الماء، بحيث لا يضطر سكانها للاحتكاك بأشخاص آخرين أو تطأ أقدامهم اليابسة خلال العطلة بأكملها إذا رغبوا بذلك.

ويتكون هيكل المبنى نفسه من الصلب والخرسانة والإكريليك، بمستوى فوق الماء وآخر تحت سطحه. وهو قلعة أكثر من كونه جناحاً فندقياً، مع زوايا وأركان كافية لنوم تسع نزلاء بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية، وحجرات للخدم الشخصيين، ومساحة للمرافقين الأمنيين.