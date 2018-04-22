استطلاع «البيان الاقتصادي»: التخفيضات والعروض منصّة لأفضل الصفقات للمستهلك

أكد استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن التخفيضات والعروض التي يتم طرحها على امتداد العام في قطاع التجزئة المحلي باتت فرصة مغرية للتوفير بالنسبة للمستهلكين الباحثين عن أفضل الفرص والصفقات لتحقيق أكبر قيمة لإنفاقهم الاستهلاكي كما تساعد بقوة على زيادة مبيعات التجزئة وإنعاش الأسواق.

وكشفت نتائج الاستطلاع عبر موقع «تويتر»، أن 58% من المستهلكين يزيدون من مشترياتهم خلال مواسم العروض والتخفيضات مقارنة بـ42% ممن يحافظون على مشترياتهم بنفس المعدل الطبيعي خلال هذه الفترات.

فيما أكد 65% من المشاركين في الاستطلاع على موقع فيسبوك أنهم يرفعون من استهلاكهم خلال مواسم العروض والتخفيضات مقابل 35% من المستهلكين الذين لا ينفقون أكثر خلال هذه المواسم.

وجاء في نتيجة الاستطلاع، على موقع «البيان» الإلكتروني، أن 68% من المشاركين أكدوا ارتفاع مشترياتهم خلال مواسم التخفيضات والعروض، فيما نفى 32% منهم زيادة المشتريات خلال هذه الفترات.

ويؤكد العاملون في قطاع التجزئة أهمية التخفيضات والعروض في تعزيز حركة المبيعات واستقطاب المزيد من المتسوقين بما يشمل السكان والسياح. حيث توفر فرصة توفير مغرية على المشتريات الأساسية أو الإضافية.

ويشير الخبراء إلى أن التخفيضات باتت من الملامح الأساسية في قطاع التسوق بدبي، مؤكدين أن الإمارة تحرص على أن تكون مواسم العروض ممتدة على مدار العام.