1000 درهم من الأوراق النقدية الأكثر قيمة

بدأت الدول تتجه تدريجياً نحو مجتمعات أقل استخداماً للنقود، لصالح طرق أكثر أماناً في التعامل مثل البطاقات المصرفية والهواتف الذكية، إذ أصبح حمل كميات كبيرة من الأموال في جعبتك أمراً نادر الحدوث.

وانعكس ذلك من خلال إجراءات الأجهزة المنظمة للنقد في جميع أنحاء العالم، حيث قامت دول مثل جنوب إفريقيا والولايات المتحدة بتوزيع أوراقٍ مالية تقدر قيمتها بالمئات؛ ببساطة لأن تلك الخدمات تفي بمتطلبات غالبية المدفوعات النقدية اليومية في البلاد.

ووضع موقع «بزنس تيك» قائمة بأكثر عملات ورقية قيمة لا تزال تعتبر عملة قانونية في بلد المنشأ. ومن بين تلك الأوراق النقدية الأكثر قيمة في العالم العملة الورقية الإماراتية من فئة 1000 درهم.

وقال الموقع: «إنه في ضوء الثروة الضخمة التي تمتلكها الإمارات، فلا عجب أن يكون لديها أيضاً واحدة من أكثر الأوراق النقدية قيمة في العالم. ويظهر وجه العملة الأمامي قصر الحصن، المعروف باسم القلعة البيضاء».