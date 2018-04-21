«فيسبوك» تصنّع رقائق أجهزتها على غرار «آبل» و«غوغل»

تَسعى شركة فيسبوك إلى الاعتماد على نفسها من خلال تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية لتشغيل أجهزتها وخوادمها، وذلك بحسب ما كشفته التقارير الأخيرة، لتنضم بذلك إلى آبل وغوغل وأمازون وغيرها من الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا.

حيث تعمل الشركة على بناء فريق خاص بها ليكون متخصصاً في تطوير وتصنيع الرقائق الإلكترونية والمعالجات لتنضم إلى هذا الاتجاه السائد في عالم التكنولوجيا، حيث تسعى الشركات إلى تزويد نفسها باحتياجاتها وتقليل اعتمادها على شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مثل إنتل وكوالكوم، وقد بدا ذلك واضحاً من نوعية الوظائف المطلوبة في قوائم التوظيف التي تم نشرها على موقع فيسبوك.

ووفقاً لقائمة الوظائف على موقع فيسبوك تبحث الشركة عن مدير من أجل تصميم شرائح SoC – System on Chip منظومة على شريحة، والتي تنافس وحدات المعالجة المركزية الآن وتُستخدم بكثرة في الهواتف الذكية، وكذلك تصميم دوائر FPGA وهي عبارة عن دائرة متكاملة ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ، وتصميم شرائح ASIC وهي شرائح إلكترونية يتم بناؤها لتنفيذ غرض محدد، مما يدل على أنّ فيسبوك لا تسعى للمنافسة ولكن تريد إنتاج رقائق إلكترونية تعمل بأنظمة مُحددة لغرض مُحدد لم تكشف عنه حتى الآن.

والجدير بالذكر أنه في عام 2010 بدأت شركة آبل شحن رقائقها الخاصة، وطورت غوغل شرائح ذكائها الاصطناعي أيضاً.