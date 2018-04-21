بنك أسترالي يفرض رسوما على عملاء متوفين !

فرضت أكبر المؤسسات المالية المقرضة في أستراليا رسوماً على عملاء علمت أنهم فارقوا الحياة، بحسب تحقيق ملكي موسع. وفق ما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وقال بنك كومنولث أستراليا (سي بي إيه)، في جلسة تحقيق علانية، إن بعضاً من مسؤوليه في التخطيط المالي فرضوا رسوماً على عملاء متوفين.

وشكّلت أستراليا لجنة ملكية، وهي تعد أعلى درجات التحقيق العلني، في المخالفات المزعومة بالمؤسسات المالية الوطنية.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم ترنبول، بتشكيل اللجنة العام الماضي، بعد سلسلة فضائح بشأن سوء تصرف مالي في بعض المؤسسات.

وقال البنك، في جلسة علانية للجنة، إنه حصّل على فترات منتظمة رسوماً من عملاء مقابل خدمات لم تُقدم لهم.

وقالت المديرة التنفيذية للبنك، ماريان بيركوفيتش، إن تلك الممارسات امتدت لعملاء متوفين.