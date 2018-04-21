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تواصل غرفة تجارة وصناعة دبي تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى مجتمع الأعمال المحلي، وفي هذا الإطار أطلقت نسخةً محدثة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وأعلنت عن فئة جديدة للشركات الرائدة.

4

المجالات الرئيسية التي تركز عليها العلامة بحلّتها المحدثة وتشمل: مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي

تحسينات

أجريت عدة تحسينات على العلامة لتشمل نظاماً معيارياً جديداً لاحتساب نقاط التقييم، وعوامل مطورة لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير جديدة للتقييم، بالإضافة إلى نظام إلكتروني جديد لتقديم الطلبات والتقييم.

حوكمة

تهدف الفئة الجديدة للعلامة إلى تحفيز الشركات على استخدام أنظمة تسيير وحوكمة فعّالة، بالإضافة إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود المستمرة لتحسين استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، وليس فقط قياس الشركات لأنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.

أداة استراتيجية

تعكس الفئة الجديدة للعلامة تحوّلها من كونها ممارسة إدارية إلى أداة إدارية استراتيجية تمكّن الشركات من اتخاذ قرارات جيدة ومدروسة.

309

الشركات الحاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات منذ 2010

2014

تاريخ انطلاق مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة دبي للترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال

37

الشركات والمؤسسات الحاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في مارس 2018

المصدر: غرفة تجارة وصناعة دبي