التسجيل للضريبة المضافة.. سهولة في الإجراءات

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حددت الهيئة الاتحادية للضرائب 7 حقائق جوهرية عن التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الجاري، وذلك للتأكد عن قرب من مستوى الالتزام والتفاعل من قطاعات الأعمال وسهولة الإجراءات.

1 - الأعمال التي تقل توريداتها عن 375 ألف درهم غير مُلزمة بالتسجيل للضريبة.

2 - الأشخاص الطبيعيون يخضعون للضريبة إذا تجاوزت توريداتهم الحد الإلزامي.

3 - الرقم الضريبي يكفي لتنفيذ كافة الأنشطة التجارية.

4 - التسجيل مستمر دون توقف.

5 - احتساب الحد الإلزامي وفقاً للإيرادات.

6 - الإعفاء من غرامة التأخير بالتسجيل فقط لنهاية أبريل.

7 - الأعمال غير المسجلة ليس من حقها فرض ضريبة.

البيانات: الهيئة الاتحادية للضرائب