نصف أثرياء العالم يتوقعون بلوغ الـ 100

أظهر مسح، أمس، أن أكثر من نصف المستثمرين الأثرياء في العالم يتوقعون أن يعيشوا حتى يبلغوا سن المئة، وأن قرابة اثنين من كل ثلاثة منهم يخططون للعمل لفترة أطول في حياتهم حتى يؤمنوا لأنفسهم تقاعداً مريحاً.

وأشار مسح (يو.بي.إس) للمستثمرين الذي يرصد معنويات أكثر من خمسة آلاف شخص لا تقل أصولهم عن مليون دولار إلى أن تسعة من أصل عشرة بدؤوا تغيير عادات إنفاقهم ويقيمون استثمارات طويلة الأجل لتمويل حياتهم الطويلة.

لكن نحو واحد من كل أربعة مشاركين مقيمين في الولايات المتحدة أو بريطانيا، قالوا إنهم لم يقوموا بمثل هذه التغييرات المالية ليسلطوا الضوء على قصور في التخطيط للتقاعد في اثنين من أكبر اقتصادات العالم، فيما يزداد متوسط العمر المتوقع ولا سيما بين الأثرياء.

وقال نيك تاكر مدير قسم المملكة المتحدة في مؤسسة (يو.بي.إس) لإدارة الثروات: «كانت فكرة أن تعيش حتى المئة تبدو عبثية حتى فترة قريبة. لكنها ستصبح مألوفة».

وذكر أن من سيعيشون حتى المئة بحاجة للتخطيط لفترة تقاعد مدتها 30 أو 40 عاماً، ويعني ذلك جني الثروات وحمايتها خلال كل دورات السوق.