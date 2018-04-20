«هواوي» تطلق هاتفاً في دبي بنظام «ماستر»

شهدت دبي، أول من أمس، إطلاق مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لكاميرا ثلاثية من «لايكا» بدقة 40 ميجابكسل مدعومة بنظام «ماستر» للذكاء الاصطناعي على هاتف -HUAWEI P20 Pro في دولة الإمارات، والذي يمثل إضافة إلى سلسلة HUAWEI P، ويتيح تجربة تصوير فوتوغرافي مذهلة دون أي تعقيدات، لدرجة أنه يعتبر «نقلة نوعية» بين الهواتف الذكية حول العالم تسمح للمستخدمين تجربة تصوير أكثر احترافية.

وقال ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات: «لطالما كانت سلسلة HUAWEI P رائدةً من حيث مزايا التصوير الفوتوغرافي، وها نحن نطرح هاتف HUAWEI P20 Pro لنؤكد مجدداً ريادة كاميرا «لايكا» الثلاثية، والتي تم تصميم منظومتها المزودة بالذكاء الاصطناعي كي تكون استثنائية بكافة المعايير وتتيح تجربة تصوير فوتوغرافية مستقبلية الطابع لمستخدمي اليوم.

وقد حاز هاتف HUAWEI P20 Pro للتو تقديراً رفيع المستوى والعديد من الجوائز في أنحاء مختلفة من العالم، وكلنا ثقة بأنه سيذهل المستخدمين ذوي الذوق الرفيع في الإمارات».

وقد حاز الهاتف العديد من الجوائز بما يقدمه من آفاق جديدة للتصوير الفوتوغرافي الإبداعي، ويعتبره الكثيرون أفضل الهواتف الذكية من حيث إمكانيات التصوير التي يتيحها.