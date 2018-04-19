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«أبل» تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين «Hey Siri»

المصدر:
  • واشنطن - وكالات
التاريخ:
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كشفت أبل عن بعض إنجازاتها فيما يتعلق بمساعدها الرقمي Siri، والذي أصبح قادراً على بدء الاستماع بمجرد سماع جملة «Hey Siri»، كما كشفت عن سعيها لتوفير مزيد من التحسينات المستقبلية لهذه الميزة، موضحة النجاح الذي يحرزه الذكاء الاصطناعي في هذا المجال والذي يمكن أن يقضي على حاجة سيري إلى التدريب. وتحاول أبل في الوقت الحالي منع حدوث بعض المشكلات السابقة من خلال إعداد Siri بصوت مالك الجهاز.

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