«هايبرلوب» تقترب من إنشاء أول نظام نقل للركاب والبضائع

أعلنت «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»، المتخصصة في قطاعي النقل والتكنولوجيا للركاب والبضائع بسرعات غير مسبوقة، عن اقترابها من إنشاء أول نظام نقلٍ للركاب والبضائع. وقالت الشركة إن أول مجموعة من الأنابيب المصممة لنقل كبسولات الركاب والبضائع وصلت إلى مركز الأبحاث والتطوير الخاص بالشركة والمتواجد في مدينة تولوز.

وأشارت الشركة إلى أن الأنابيب التي يبلغ حجم قطرها الداخلي أربعة أمتار، تعتبر جزءاً من المرحلة الأولى ضمن نظام مغلق طوله 320 متراً، ومن المقرر أن يستهل عملياته التشغيلية العام الجاري، وسيشهد 2019 إنجاز نظام أنابيب ثانٍ بالحجم الكامل وبطول 1 كم، حيث ستوضع هذه الأنابيب على أعمدة بارتفاع 5.8 أمتار.

وقال ديرك ألبورن، الرئيس التنفيذي للشركة: «قبل خمسة أعوام من الآن شرعنا في إيجاد حلولٍ لأكثر المشاكل إلحاحاً في قطاع النقل، ألا وهي الكفاءة والراحة والسرعة، واليوم نحن نتخذ خطوةً هامةً نحو الأمام لتحقيق هذا الهدف».