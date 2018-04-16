إصدار جديد من فايرفوكس يمنع تتبّع المستخدمين

طوّرت شركة البرمجيات الأميركية «موزيلا» إصداراً جديداً من برنامج تصفح الإنترنت «فايرفوكس» للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس»، حيث أصبح خيار حماية الخصوصية خاصية أساسية في المتصفح.

وبحسب موقع «سي نت دوت كوم»، فإن الإصدار الجديد للهاتف الذكي «آيفون» و«آيباد»، يمنع مواقع الإنترنت من تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت.

ويحتوي المتصفح «فايرفوكس» على خيار يُعرف باسم «الحماية من التتبع»، ويمنع تفعيل برامج التتبع الموجودة على مواقع الإنترنت والتابعة لناشري المواقع أو شركات الإعلانات وشركات التكنولوجيا العملاقة.