زيادة إنفاق مستخدمي آيفون على التطبيقات

أظهر تقرير اقتصادي أن إنفاق مستخدمي هواتف آيفون على التطبيقات والألعاب الرقمية ومشاهدة الأفلام والبرامج عبر الهاتف الذكي في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 23% مقارنة بعام 2016.

وأشار التقرير الذي أعدته شركة تطبيقات تخزين المعلومات «سنسور تاور» إلى أن متوسط إنفاق مستخدم «آيفون» بلغ خلال العام الماضي 58 دولاراً مقابل 47 دولاراً خلال 2016. ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص في التكنولوجيا عن التقرير القول إن الألعاب الرقمية كانت الفئة صاحبة الحصة الأكبر من إنفاق مستخدمي آيفون على التطبيقات والمنتجات الرقمية.