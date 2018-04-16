5 نصائح قبل التقدّم إلى وظيفة

توصّل فريق مخضرم من مجلة «تايم» إلى جملة نصائح يمكن تطبيقها في الأزمان كافة في أمور العمل، وهذه النصائح الخمس لابد من التمعّن فيها قبل تقديم طلب التوظيف أو الذهاب لإجراء مقابلة.

1- قم بتضمين خطاب المقدمة في نصّ الرسالة الإلكترونية:

كوننا في خضم العصر الرقمي، فإن زمن فتح وطباعة الروابط المرفقة آخذ في التلاشي. وحرصاً على توفير وقت الموارد البشرية ووقتك، ضمّن خطاب المقدمة في صميم رسالتك الإلكترونية وأرفق السيرة الذاتية فقط.

2- أرسل كلمة شكر بعد المقابلة: المذكرات المكتوبة بخط اليد تكاد تصبح من الماضي، ومن المُجدي كثيراً توجيه الشكر إلى شخص ما على وقته. وهذا الجهد الإضافي يُظهر مدى اهتمامك بالوظيفة التي تتقدم بطلب الحصول عليها، وقد يساعدك في الحصول على مقابلة ثانية.

3- إذا لم تحصل على وظيفة في الشركة التي تنشدها قم بتحليل السبب وواظب على المحاولة. فالتاريخ يزخر بقصص حول الأشخاص الذين ينجحون بعد محاولات عدة. وعندما لا تتلقى رداً من وظيفة ما بادر إلى دراسة كيفية تحسين فرصك في المرة القادمة التي تتقدم فيها.

4- عندما تباشر عملاً لا تتردد في طرح الأسئلة:

ليس هناك أسئلة سخيفة، ومن الأفضل بكثير أن تطلب شرحاً لمهامك بدلاً من الوقوع في الخطأ. وبالطبع لا تريد طرح الأسئلة في كل دقيقة، ولكن لا ضير من الرغبة في القيام بعملك بطريقة واضحة قدر الإمكان.

5- اتخذ موقفاً إيجابياً وانظر لكل مهمة باعتبارها الأكثر أهمية:

فسواءً كنت تعد القهوة لمشرفك، أو تقدم عرضاً أمام مجلس الإدارة فأنت لا تدري أبداً أين سيقودك سلوكك في رحلتك المهنية. حتى لو كانت المهمة مزعجة، مثل عملية النسخ مثلاً، تذكّر أن تضع هدفك نُصب عينيك، وتثق بأن المهمة هي نقطة انطلاق لتحصل على المكان المنشود الذي تريد الوصول إليه في نهاية المطاف.