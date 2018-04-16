حل جديد من "غوغل" للتغلب على بطء الانترنت

طوّرت شركة خدمات الإنترنت الأميركية العملاقة «غوغل» تطبيقاً يستهدف مساعدة مستخدمي شبكة الإنترنت في إفريقيا على التغلب على ضعف سرعة الإنترنت وارتفاع أسعارها.

ويقلص تطبيق «غوغل غو» كمية البيانات المطلوبة لعرض نتائج البحث على محرك «غوغل» بنسبة 40%، ويتيح الوصول إلى نتائج عمليات البحث السابقة مجدداً دون إنترنت. كما تم تطوير خاصية البحث الصوتي على محرك «غوغل» لكي تعمل بصورة أفضل في حالة السرعة المنخفضة للاتصال بالإنترنت.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» عن كريستينا لين، نائبة مدير تسويق المنتجات لمنطقة جنوب الصحراء الإفريقية في «غوغل»، أن المزيد والمزيد من الأفارقة يستخدمون الإنترنت كل سنة، ويستخدمون الهواتف المحمولة باعتبارها الوسيلة الأساسية للاتصال، لكن ضعف سرعة إنترنت المحمول وارتفاع أسعاره يجعلان من الصعب على الناس في إفريقيا تحقيق أقصى استفادة من الإنترنت.