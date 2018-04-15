بالفيديو.. باريس تفتتح أطول خط للحافلات الكهربائية

افتتحت باريس أطول خط للحافلات الكهربائية على طريق طوله 100 ميل لمدينة أميان وفق ما نشرت وكالة أنباء رويترز.

الحافلة التي تتألف من 49 مقعداً تمتلك كل ميزيات المركبة الكهربائية مثل صفر انبعاثات كربونية، وتوفيرها رحلة هادئة ومريحة مقارنة بنظيرها التي تعمل بالبنزين.

وتسعى شركة "فكس باص" الألمانية إلى فتح المزيد من الخطوط الكهربائية في فرنسا وأوروبا.