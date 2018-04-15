لقاح انفلونزا شامل

أكّد مسؤولون حكوميون أن دبي وضعت الأمن الإلكتروني على رأس أولوياتها منذ شرعت في تأسيس البنية التحتية الرقمية والخدمات والتجارب المبنية على التقنيات منذ أكثر من 17 سنة، عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،