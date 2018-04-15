لقاح انفلونزا شامل

مع تقدم العلوم وازدياد أهمية اقتصاد المعرفة أصبحت صناعة رأس المال البشري واسطة العقد في تحقيق تنمية بشرية تدعمها عملية تعليمية تشكل صناعة قائمة بحد ذاتها، وتتزايد أهمية هذا الأمر وسط توجه الإمارات لتنويع اقتصادها،
أكّد مسؤولون حكوميون أن دبي وضعت الأمن الإلكتروني على رأس أولوياتها منذ شرعت في تأسيس البنية التحتية الرقمية والخدمات والتجارب المبنية على التقنيات منذ أكثر من 17 سنة، عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
لم يكن من السهل قبل قرن أو قرنين من الآن، أن يدرس المستشرق الغربي شرقنا العربي إجمالاً، إلا إذا تنكر لفكره ظاهرياً، لحرصه الشديد على ألا تضيع إمكانياته المعرفية الهائلة وما استأثر به من آداب ولغات تعنى بهذا الشرق دون زيارته والتبحر به،