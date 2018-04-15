ملياردير يعرض 890 مليون دولار لإنقاذ «تويز آر أص»

ألقى الملياردير إسحق لاريان، ملك الألعاب، طوق النجاة في اللحظة الأخيرة، لإنقاذ تويز آر أص من حافة الإفلاس، بحسب صحيفة بزنس إنسايدر.

وكان لاريان، المدير التنفيذي لشركة الألعاب «إم جي إيه إنترتينمنت»، تقدم بعرض يوم الجمعة الماضي، بقيمة 890 مليون دولار، لشراء أكثر من 300 متجر من متاجر Toys R Us في الولايات المتحدة وكندا.

وكتب لاريان على موقع «لينكد إن»، في وقت متأخر من يوم الخميس «حسناً. لقد بذلت من جهتي كل ما في وسعي، والأمر متروك لهم الآن لقبول العرض. الوقت هو الجوهر». وفي تغريدة منفصلة على تويتر، قال لاريان، إنه يريد إنقاذ 130 ألف وظيفة، مشدداً على أنه لم يتبقَ الكثير من الوقت.

وفي حال قبول عرضه، فإن تمويل المتاجر، سيأتي من ماله الخاص، وكذلك من مستثمرين إضافيين، والتمويل المصرفي.