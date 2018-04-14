تسيير أول قطار لنقل البضائع يربط بين الصين والنمسا

احتفلت النمسا والصين بتدشين أول رحلة قطار لنقل البضائع تربط بين البلدين، وشارك مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة بالتزامن مع انطلاق القطار التابع لشركة السكك الحديدية النمساوية «او ب ب» أمس من محطة «غنغ بيانغ» الواقعة بالقرب من مدينة «تشنغدو» في اتجاه النمسا، مروراً بأربع دول تشمل كازاخستان، روسيا، أوكرانيا وسلوفاكيا قبل أن يصل إلى محطة العاصمة فيينا في رحلة تستغرق 13 يوماً.

وعبّر الكسندر فان ديربلن رئيس جمهورية النمسا عن سعادته بانطلاق أول رحلة قطار بين الصين والنمسا، واعتبر أن «نقل البضائع باستخدام القطارات وسيلة صديقة للبيئة تساهم في مكافحة التغير المناخي»، مقارنة بنقل البضائع عن طريق الشاحنات الكبيرة.

وبدوره أوضح اندرياس ماتثا، رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية في النمسا، أن هدف الشركة هو «تسيير رحلة إسبوعياً بين الصين والنمسا». واعتبر رئيس شركة القطارات النمساوية أن الخط الجديد يوفر فرصة هامة لتعزيز الصناعات النمساوية، التي تعتمد على التصدير ويساعد على زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين والدول الآسيوية.

ولفت ماتثا إلى مبادرة الصين لإحياء طريق الحرير، وأوضح أن المبادرة توفر طرقا جديدة أكثر فعالية لنقل وتبادل البضائع والسلع بين الصين وأوروبا.

وكشف المسؤول النمساوي عن طبيعة أول شحنة تصل إلى النمسا باستخدام القطار، وأوضح أنها تتكون من أجهزة كهربائية وقطع غيار آلات مختلفة.