زخم في الاستثمارات الأجنبية بأبوظبي

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تشهد إمارة أبوظبي زخماً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع ارتفاعها بنسبة 7.1 % لتصل إجمالي قيمته إلى 108.045 مليارات درهم في 2017 مقابل 100.887 مليار درهم في 2016، وسط توقعات بمزيد من النمو في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة الإمارة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.

تطور الاستثمار الأجنبي المباشر

2017 – 108.04 مليارات درهم

2016 – 100.8 مليار درهم

2015 – 88.09 مليار درهم

أبرز الأنشطة مساهمة في الاستثمار الأجنبي 2017

العقار – 29.8 مليار درهم

الصناعات التحويلية – 19.26 مليار درهم

الصناعات الاستخراجية – 18.2 مليار درهم

الأنشطة المالية والتأمين – 11.15 مليار درهم

الكهرباء والغاز والمياه – 10.17 مليارات درهم

التشييد والبناء – 9.3 مليارات درهم

أبرز الدول المستثمرة

الدول الأوروبية – 45.2 مليار درهم

الدول الأسيوية – 12.58 مليار درهم

الدول العربية – 8.03 مليارات درهم

الدول الخليجية – 2.86 مليار درهم

دول أميركا الشمالية – 3.86 مليارات درهم

المصدر– مركز إحصاء أبوظبي