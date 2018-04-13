«سيملس» ينطلق في دبي بعد غد

تنطلق بعد غد، فعاليات مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط 2018، بمشاركة نخبة من المتحدثين، وأكثر من 350 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، ويستمر لمدة يومين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعتبر المؤتمر، منصة عالمية لإطلاق أحدث التطورات التقنية، في ما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة، بهدف توفير تجربة تتسم بالسهولة والسلاسة لجميع المشاركين، ولمجتمع الأعمال، على نطاق أوسع. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

ومن المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تغييراً جذرياً في الاقتصاد العالمي، حيث توقعت شركة برايس وتر هاووس كوبرز، أن يسهم قطاع الذكاء الاصطناعي بحوالي 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، و320 مليون دولار في اقتصادات الشرق الأوسط في عام 2030.

ومن المتوقع أيضاً، ارتفاع إجمالي إنفاق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نظم المعرفة الإدراكية والذكاء الاصطناعي، من 37.5 مليون دولار في عام 2017، إلى أكثر من 100 مليون دولار بحلول عام 2021، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 32 % سنوياً، وفقاً لما ذكرته برايس ووترهاوس كوبرز، نقلاً عن تحليل لمؤسسة البيانات الدولية (IDC).

وقالت آمنة راشد لوتاه مساعد مدير عام دافزا لقطاع المالية والعمليات التجارية وعلاقات المتعاملين، والمشرف على وحدة الابتكار والمستقبل: «إن مشاركة دبي كوميرسيتي في المعرض، تعتبر خطوة استراتيجية، تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه في تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية، كوجهة مثالية للتجارة الإلكترونية. ويعتبر المعرض، منصة عالمية لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الأكثر ريادة عالمياً».

وقال جوزيف ريدلي مدير عام سيملس الشرق الأوسط في تيرابين: «تحتل دولة الإمارات، المرتبة 15 في مؤشر الاستهلاك الرقمي، الصادر عن يورومونيتر إنترناشونال لعام 2017، وهي المرتبة الأعلى ضمن الأسواق الناشئة».