توقعات أرباح العشرة الكبار في سوقي دبي وأبوظبي

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أيام قليلة، وتبدأ الشركات المقيدة في دبي وأبوظبي، ماراثون الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، وسط حالة من التفاؤل بتعافٍ ملحوظ في الأرباح والإيرادات، إذ تشير تقديرات شركة «سيكو» للبحوث، إلى أن الأرباح الإجمالية للشركات العشر الأبرز في السوقين، ستتجاوز 13 مليار درهم.
(الأرقام بالمليون درهم)
بنك أبوظبي الأول – 2878
اتصالات – 2125
الإمارات دبي الوطني – 2082
إعمار العقارية – 1372
بنك دبي الإسلامي – 1131
بنك أبوظبي التجاري – 1085
إعمار للتطوير – 767
الدار العقارية – 593
إعمار مولز – 584
بنك الاتحاد الوطني - 465
البيانات: سيكو للبحوث