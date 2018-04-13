توقعات أرباح العشرة الكبار في سوقي دبي وأبوظبي

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أيام قليلة، وتبدأ الشركات المقيدة في دبي وأبوظبي، ماراثون الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، وسط حالة من التفاؤل بتعافٍ ملحوظ في الأرباح والإيرادات، إذ تشير تقديرات شركة «سيكو» للبحوث، إلى أن الأرباح الإجمالية للشركات العشر الأبرز في السوقين، ستتجاوز 13 مليار درهم.

(الأرقام بالمليون درهم)

بنك أبوظبي الأول – 2878

اتصالات – 2125

الإمارات دبي الوطني – 2082

إعمار العقارية – 1372

بنك دبي الإسلامي – 1131

بنك أبوظبي التجاري – 1085

إعمار للتطوير – 767

الدار العقارية – 593

إعمار مولز – 584

بنك الاتحاد الوطني - 465

البيانات: سيكو للبحوث