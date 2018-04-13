اختراق 2.6 مليار سجل بيانات في 2017 بزيادة 88 %

أعلنت «جيمالتو»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال حلول الأمن الرقمي، أمس، عن أحدث نتائج مؤشر مستوى الاختراقات، حيث كشفت النتائج، عن تعرّض 2.6 مليار من سجلات البيانات للسرقة أو الضياع أو الانتهاك حول العالم، خلال عام 2017، بزيادة قدرها 88 %، قياساً بعام 2016 الماضي.

وفي الوقت الذي انخفضت خلاله حوادث اختراق البيانات بنسبة 11 %، كان 2017، العام الأول الذي يشهد تجاوز حالات الاختراق التي تم الكشف عنها بصورة علنية، لحاجز 2 مليار من سجلات البيانات المنتهكة، منذ بدء مؤشر مستوى الاختراق بتتبع حالات خروقات البيانات في عام 2013.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعرّض نحو 10 مليارات من سجلات البيانات، لحالات سرقة أو فقدان أو إفشاء علني، بمعدل تعرض 5 ملايين من سجلات البيانات للاختراق يومياً.

ومن أصل 1765 حالة من حوادث اختراق البيانات التي شهدها عام 2017، مثلت حوادث سرقة الهوية، أبرز أنواع خروقات البيانات، حيث بلغت نسبتها 69 % من إجمالي الحالات. وبقيت التهديدات الخارجية الخبيثة، على رأس قائمة تهديدات الأمن الرقمي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 72 % من إجمالي حالات الاختراق.

كما كانت الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والبيع بالتجزئة، الأهداف الرئيسة لعمليات الاختراق التي شهدها العام الماضي. ومن جهة أخرى، لم تتمكّن المؤسسات الحكومية والتعليمية، من تحصين نفسها ضد مخاطر التهديدات الرقمية خلال عام 2017، حيث شكلت 22 % من إجمالي حالات الاختراق.

وتمثل الأخطاء البشرية، مشكلة رئيسة بالنسبة لعمليات إدارة المخاطر والحماية الأمنية. وكانت حالات الفقدان العرضية للبيانات، التي تشتمل على العمليات غير المناسبة للتخلص من سجلات البيانات، والتكوين الخاطئ لقواعد البيانات، وغيرها من المشاكل الأمنية غير المقصودة، السبب المباشر لتعرض 1.9 مليار من سجلات البيانات للاختراق. ويمثل هذا الأمر، زيادة هائلة بلغت نسبتها 580 % في عدد سجلات البيانات المخترقة منذ عام 2016.

ولا تزال سرقة الهوية، من أبرز أنواع خروقات البيانات، حيث شكلت حالات سرقة الهوية، 69 % من إجمالي حوادث الاختراق، الأمر الذي أدى لتأثر أكثر من 600 مليون سجل للبيانات، وتسجيل زيادة بنسبة 73 % منذ عام 2016.

وشهد عدد حوادث التهديدات الداخلية الخبيثة، انخفاضاً طفيفاً. ومع ذلك، شهدت كمية سجلات البيانات المسروقة، زيادة وصلت بها إلى حدود 30 مليون سجل، بنسبة قدرها 117 %، قياساً بعام 2016.