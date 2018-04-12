ما الذي تعرفه عنك منصات التواصل الاجتماعي؟

يتمتع «فيسبوك»، الذي يمتلك أكثر من ملياري مستخدم، بإمكانية الوصول إلى كل ما تفعله على الموقع من مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو التي تنشرها، إلى جانب تعليقاتك وإعجاباتك، كما أنه يعرف هوية أصدقائك، وأي مستخدمين آخرين تتفاعل معهم، إلى جانب موقعك، وأي معلومات أخرى عن حياتك الشخصية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية.

والأمر ينسحب على «إنستغرام»، و«واتساب» التابعين لـ «فيسبوك»، وكذلك «سناب شات» و«تويتر»، حيث يمكن للمستخدم التحكم في بعض بيانات مستخدمي «فيسبوك» عن طريق إعدادات الخصوصية، وصفحة الإعلانات المفضلة.

ويصر «فيسبوك» من جانبه على أنه لا يبيع للمعلنين معلومات تعريف شخصية أو حتى بيانات مجمعة. ويقتصر ما يوفره للمعلن إمكانية الوصول إلى شريحة سكانية محددة، من شأنها تعزيز فعالية حملة إعلانية. فيما يوفر موقع تويتر، من جانبه، إمكانية الوصول إلى محرك بحث داخلي يعمل على تجميع كل الرسائل الموجودة على الموقع.

أما من حيث المشاركة، فإن معظم منصات شبكات التواصل الاجتماعي مفتوحة للمطورين الخارجيين الذين ينشئون تطبيقات تُغذى بدرجات متفاوتة باستخدام بيانات من مستخدمي هذه الشبكات.

وفي حالة فيسبوك، فإن الملف الشخصي العام-الصفحة الكاملة لبعض الأشخاص، أو مجرد الاسم الأول والأخير فقط وصوراً للآخرين - لا يتطلب إذناً من المستخدم، ولكن الدخول إلى بقية الملف قد يتطلب موافقة منفصلة من المستخدم.

وما إن يتم استخراج البيانات من قبل تطبيقات خارجية، فإنها تخرج عن سيطرة فيسبوك، ومحاولة استرجاعها مرة أخرى أمر متعذر.

ويقول «ريان ماتسنر»، المؤسس المشارك لمصمم تطبيقات الهواتف المحمولة «Fueled»: «بمجرد استحواذ الأشخاص على تلك البيانات، يخرج الأمر عن نطاق فيسبوك لمعرفة أوجه استخدامها على وجه اليقين».